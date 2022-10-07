روسيا تصعد هجومها على زابوريجيا مع تقدم الأوكرانيين

كثف الجيش الروسي هجومه على مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل على مدار يومين، في حين تتقدم القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة.



قالت الإدارة العسكرية الإقليمية على قناتها عبر "تليجرام" اليوم الجمعة إن زابوريجيا، وهي مركز إقليمي كان عدد سكانه قبل الحرب أكثر من 700 ألف نسمة، جرى استهدافها بطائرات شاهد -136 إيرانية الصنع للمرة الأولى خلال الليل.



وأضافت أن روسيا أطلقت أيضا تسعة صواريخ "إس-300" أصابت مباني سكنية ومتاجر وسيارات ومؤسسات طبية.



وقالت السلطات الأوكرانية، إن تلك الهجمات تأتي في أعقاب هجوم صاروخي روسي أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل بالقرب من المدينة في 30 سبتمبر.



واعتبرت السلطات الأوكرانية الهجوم أنه بمثابة رد على الهجوم المضاد الكاسح الذي شنته في منطقتي خاركيف ودونيتسك في شمال شرق البلاد وشرقها.