قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن روح حرب أكتوبر 1973 امتدت إلى المنطقة العربية بأكملها، داعيًا إلى استدعائها مجددًا لحماية مقدرات الدول العربية وأوطانها وأراضيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه عاصر فترة حرب أكتوبر رغم عدم مشاركته فيها، مؤكدًا أن النصر ارتبط بتلاحم الشعب خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، وتقديمه أفضل شبابه للمشاركة في المعركة.

وتابع: «تبقى في ذاكرتي اللُّحمة الوطنية التي أوصلتنا إلى هذا النصر والفخر العظيم، الذي سنظل نفتخر به بعد 53 عامًا، وحتى بعد 153 عامًا، ولأجيال وأجيال».

وأشار إلى أن نصر أكتوبر هدم الادعاء الإسرائيلي بشأن امتلاك «جيش لا يُقهر»، وأظهر عبقرية المقاتل المصري في ابتكار أفكار بسيطة وتنفيذها ببراعة لتحرير الأراضي المحتلة وهزيمة جيش الاحتلال، بما مهّد الطريق أمام عملية السلام.

وأوضح أن الانتصار غيّر الأوضاع في المنطقة عسكريًا وصناعيًا واقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا، مستشهدًا بتأثير استخدام النفط سلاحًا خلال الحرب والقفزة التي شهدتها أسعاره من نحو 3 دولارات إلى قرابة 12 دولارًا للبرميل بحلول يناير 1974.

وقال إن سلاح النفط دفع الولايات المتحدة والدول الغربية إلى طلب استمرار الإمدادات من الدول العربية، وأثبت امتلاك المنطقة أدوات مؤثرة في موازين القوى الدولية.

وأضاف أن الوحدة والتكاتف العربيين اللذين يجري البحث عنهما حاليًا في مواجهة الأزمات، تجسدا خلال حرب أكتوبر، سواء عبر استخدام بعض الدول النفط سلاحًا، أو تقديم القوات والدبابات والطائرات دعمًا لمصر.

واختتم: «روح أكتوبر كانت تشمل المنطقة كلها، وهي الروح التي نريد استدعاءها اليوم، والتي تنادي بها مصر حتى نحافظ على مقدراتنا وأوطاننا وأراضينا».