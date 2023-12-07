• خلو الأسئلة من الأخطاء والالتزام بالمنهج المقرر ومراعاة الوزن النسبي للأسئلة أبرز التعليمات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، المواصفات الفنية للورقة الامتحانية للمواد المختلفة لجميع المراحل التعليمية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق 14 يناير المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ووجهت الوزارة، المديريات التعليمية، بتعليمات عقد الامتحانات، وأن تكون أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خالية من الأخطاء اللغوية وواضحة الطباعة، والالتزام بالمنهج المقرر أثناء وضع الأسئلة مع مراعاة الوزن النسبي لها، وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

وأن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة) - الصف - المادة – الزمن – الدرجة، وفي أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح، والالتزام بجودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو الأخطاء اللغوية، ويراعي أن يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعا مع توزيع الدرجات في الأسئلة المقالية بدقة.

واجتمع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مع الموجهين العموم للمواد المختلفة، وأكد ضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية، لافتا إلى أن يكون الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الوزن النسبى للأسئلة، وأن الامتحان في سنوات النقل يكون على مستوى المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات، مع مراعاة الدقة فى التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب، مع ضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال الامتحانات، مع الاهتمام بالأنشطة لتقويم سلوك الطلاب، ونشر الوعي المجتمعي بقيم الولاء والمواطنة، تفعيل دور المدرس الاول المشرف بالمدارس.