اجتماع أستانا بالدوحة يؤكد دعم وحدة سوريا واستئناف الحوار

أكدت كل من روسيا وإيران وتركيا على دعم وحدة الأراضي السورية، وذلك في اجتماع "أطراف أستانا" الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة وناقش آخر التطورات في سوريا.

وأفاد مصدر بوزارة الخارجية التركية أن اجتماعا لتركيا وروسيا وإيران في الدوحة، اليوم السبت، أكد أهمية استئناف العملية السياسية السورية، قائلا إن الاجتماع كان بناء.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية الدول الثلاث في إطار ما يعرف بمنتدى أستانا أكد على "الدعم لوحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاجتماع جدد التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وضرورة الإنهاء الفوري للأعمال العدائية.

وأضاف لافروف، في لقاء ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن الاجتماع أكد أيضا ضرورة الحوار بين الجيش السوري والفصائل المسلحة، وفقا للقرار الأممي 2254.