محرز يبرر غيابه عن حفل الأفضل في إفريقيا

هنأ رياض محرز، نجم وقائد منتخب الجزائر، السنغالي ساديو ماني بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، في حفل الذي استضافته الغردقة مساء الثلاثاء.

وكتب محرز عبر حسابه الرسمي على تويتر "مبروك لماني فوزه بالجائزة، فهو يستحقها".

وأضاف "أعتذر عن عدم الحضور، لكن كنت مضطرا للبدء في تسجيل الأهداف من أجل المنافسة على جائزة 2020، أراكم العام المقبل إن شاء الله".

وسجل رياض محرز هدفا ساهم به في فوز فريقه مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد 3-1 مساء الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كما نال محرز جائزة أفضل هدف في إفريقيا عن الهدف الذي سجله بتسديدة صاروخية بشباك نيجيريا في مباراة الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر صيف العام الماضي.