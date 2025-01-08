بلو أوريجين تخطط لأول رحلة اختبار لصاروخها

تأمل شركة الطيران الفضائي "بلو أوريجين" في إجراء أول رحلة اختبار لصاروخها "نيو جلين" يوم الجمعة.

وتأمل الشركة، التي أسسها جيف بيزوس، في أن يصل الصاروخ إلى المدار بأمان. وقال النائب الأول لرئيس الشركة، جارِت جونز، إن الشركة استعدت "بشكل دقيق" للإطلاق.

وأضاف: "لكن لا شيء من اختبارات الأرض أو محاكاة المهام يمكن أن يحل محل تجربة إطلاق هذا الصاروخ. حان وقت الإطلاق. بغض النظر عما يحدث، سنتعلم ونطور ونطبق تلك المعرفة على الإطلاق التالي".

وكان الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا، والذي سُمي على اسم جون جلين، أول أمريكي يدور حول الأرض، قيد التطوير لمدة تقارب العقد.

ويتميز "نيو جلين" بمعزز من المرحلة الأولى مصمم لإجراء ما لا يقل عن 25 رحلة. وستحاول "بلو أوريجين" هبوط المعزز في المحيط الأطلسي على سفينة الاستعادة "جاكلين"، التي سُميت على اسم والدة بيزوس.

وقالت الشركة: "نعلم أن هبوط المعزز في محاولتنا الأولى في المحيط الأطلسي هو أمر طموح، لكننا سنخوضه".