انتشال امرأة حية بعد 52 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

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انتشلت خدمات الطوارئ امرأة، بعد أن حوصرت تحت أنقاض مبنى، انهار قبل 52 ساعة، بسبب الزلزال المدمر بجنوب شرق تركيا.

وأظهرت صور بثتها قناة "إن.تي.في" التلفزيونية اليوم الأربعاء، رجال الانقاذ بمحافظة "كهرمان مرعش"، بالقرب من الحدود مع سوريا، وهم يحملون المرأة على نقالة إلى سيارة إسعاف.

وتردد انه تم إنقاذ المرأة (58 عاما)، من فندق منهار.

وتضررت المحافظة بشدة بسبب الزلازل، بلغت شدة أقوى واحد منها 7ر7 درجة ووقع في الساعة 0117 بتوقيت جرينتش أمس الأول الاثنين.

ووقع زلزال قوي آخر، كانت شدته أقل بشكل طفيف، حيث بلغت 5ر7 درجة، حوالي ظهر نفس اليوم.

وتوفي الآلاف في تركيا وسوريا المجاورة.