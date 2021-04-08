 السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 2:53 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 2:53 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.


وأوضح التحالف ـ وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني، مؤكدا أن محاولات الميليشيات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أنها تمثل جرائم حرب.


وكان التحالف قد أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أيضا.


وتحاول الميليشيات الحوثية تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

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