إزالة تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بقرى مراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الإزالات لأي حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس.

وكلف جميع رؤساء المراكز والقرى والوحدات المحلية، بشن حملات مفاجئة لرصد أي مخالفات وإزالتها، بجانب التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.

وكشف محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالات لـ8 مخالفات على أراضي زراعية بمركز القوصية، حيث تمكنت الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى من إزالة 3 تعديات على أراضي زراعية، وتشوين مواد بناء بقرية عرب الجهمة، وإزالة ١٧٥ مترا تعد على أرض زراعية بقرية الصبحة التابعة للوحدة المحلية بمير، وردم أساسات على مساحة قيراط بقرية تناغة، وإزالة سلك شائك بزوايا حديدية بمنطقة غياضة على مساحة ٦ قراريط تابعين للوحدة المحلية بفزارة، خلال حملات برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة ديروط، نفذت إزالة فورية لمباني على أرض زراعية بقرية باويط، تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز.

وأكد محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة فورية على طريق المسعودي باستخدام الحفار، وإزالة فورية لسقف الدور الثاني علوي بحري البلد، داخل نطاق مركز ومدينة أبوتيج تحت إشراف محمد عبد الراضي رئيس المركز، وتنفيذ إزالة فورية لمباني دون ترخيص عبارة عن قواعد خرسانية غير آمنة، واستخدام مواد بناء غير صالحة على مساحة 170 مترا بالناصرية، بجوار مجمع المدارس بالناصرية.

وأشار إلى فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي (خارج الحيز العمراني) بقرية بني مر، تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

وأوضح أن تلك الحملات تجري بالتعاون مع قوات الأمن ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.