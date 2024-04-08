أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس جامع خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل رفض إعطائه سلفة 10 جنيهات، بمنطقة بولاق الدكرور.

كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، المقدم محمد نجيب، إن الجريمة وقعت عندما قام جامع خردة بإيقاف عامل وطلب منه مبلغ 10 جنيهات على سبيل التسول، إلا أن العامل رفض لعدم وجود المبلغ المالي معه.

وأضافت التحريات أن المتهم التقط طوبة، وانهال بها على رأس المجني عليه ما أدى إلى سقوطه في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة، تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت القوات الامنية من القبض على المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.