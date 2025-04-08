محمود محيي الدين: تعريفات ترامب المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي الدولي

اعتبر الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن السياسات التجارية الأمريكية الأخيرة، المتعلقة بفرض التعريفات الجمركية، بمثابة «المسمار الأخير» في نعش النظام الاقتصادي الدولي الذي اعتاد عليه العالم.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E» بالفعل هذا هو المسمار الأخير في نظام اعتدنا على وجوده.. كان يُقال إنه يودّع حتى قام ترامب بالتعجيل بوضع المسمار الأخير المنتظر».

وشدد أنه «لا يمكننا استبدال شيء بلا شيء»، مؤكدا أن الدولار لا يزال حتى الآن يمثل نحو 60% من احتياطيات النقد الأجنبي الدولية، ويُستخدم كعملة رئيسية لتسوية الديون والتجارة الدولية.

وأشار إلى ما وصفه اقتصاديون بارزون مثل جيفري فرانكل، والرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عندما كان وزيرا للمالية قبل توليه رئاسة فرنسا بـ «السخاء الفياض» الذي يتمتع به الاقتصاد الأمريكي بسبب هيمنة الدولار، والذي يسمح للولايات المتحدة بتحمل عجز في الميزان التجاري وعجز في الموازنة وارتفاع في المديونية، ثم تسوية ذلك عبر المطبعة المحلية، في إشارة إلى طباعة الدولار.

ونوه أن المخاوف بدأت تتزايد مؤخرا لدى العديد من الدول من إمكانية تعرض ودائعها للتجميد عقب الأزمة الروسية، مضيفا أن حالة التوجس دفعت الدول للبحث عن وسائل وبدائل، مستشهدا بإعلان الصين منذ أيام عن اليوان الرقمي العابر للحدود واستعداد عشرات الدول لتسوية تجارتها من خلاله، بالإضافة إلى اليورو الذي يستعد كذلك لتحويله رقميا.

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