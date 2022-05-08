قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المستندات التي يقدمها المواطن لتسجيل العقارات وفقًا لقانون 9 لعام 2022، تبدأ بتقديم بيان رفع المساحي الرقمي، مشيرًا إلى أن إدارة المساحة العسكرية، وهيئة المساحة المصرية، ووزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهات التي لها الحق في الرفع المساحي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن البروتوكول الموقع بين وزارة الدفاع والعدل، يتيح البيانات المساحية لمقرات الشهر العقاري، بعد الرفع المساحي الذي أجرته إدارة المساحة العسكرية.

وذكر أن هيئة المساحة حددت طريقين للموطن في التسجيل المساحي، أوله البوابة الإلكترونية، والثاني ورقيًا يتوجه المواطن فيه للحصول على طلب الرفع المساحي في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مجانًا دون أعباء مادية.

وأشار إلى أن المواطن يجد نموذجًا مطبوعًا للرفع المساحي داخل المركز التكنولوجي، وتقدر بعدها الرسوم على الوحدات بمجرد ملء النموذج، موضحًا أن رسوم الرفع المساحي للوحدات حتى 100 متر تبلغ 675 جنيهًا.

ولفت إلى أن رسوم الرفع المساحي للوحدات التي تتراوح مساحتها ما بين 100 إلى 200 متر تبلغ 1000 جنيه، وما بين 200 إلى 300 متر 1500 جنيه، وما بين 300 إلى 400 تبلغ 4725 جنيهًا؛ لأنها مسطحات كبيرة في العقارات والفيلل والقصور.

وتابع أن رسوم الرفع المساحي للأراضي الفضاء التي تصل مساحتها إلى 100 متر تبلغ 1350 جنيهًا، والتي تتراوح مساحتها ما بين 100 إلى 200 تبلغ 2700 جنيه، وما بين 200 إلى 300 متر تبلغ 4050 جنيهًا، وما بين 300 إلى 400 متر تبلغ 5400 جنيه.

وأوضح أن رسوم الرفع المساحي للأراضي الزراعية المقاسة بالفدان، وتتراوح مساحتها ما بين فدان حتى 5 فدادين 6750 جنيهًا، والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 فدادين تبلغ 13500 جنيه، وما بين 10 إلى 20 فدانًا، تبلغ 27 ألف جنيه.

واستطرد أن وسائل الدفع تكون إما عن طريق البوابة الإلكترونية، أو يدويًا خلال 48 ساعة في منافذ فوري، مضيفًا: «بعدها يتم تحديد موعد إجراء الرفع المساحي، والتواصل عن طريق الكول سنتر الخاص بالبوابة الإلكترونية أو المركز التكنولوجي لتحديد موعد الرفع خلال 72 ساعة».

ونوه إلى أن الدعم الفني للمركز التكنولوجي يتواصل مع المواطن، لو لم يتم تحديد موعد الرفع له خلال الـ72 ساعة، مختتمًا: «بعد تحديد الموعد، تتخذ إجراءات الرفع المساحي لقياس مساحة العقار، والأمر لا يستغرق دقائق محدودة للوحدة».

وأعلن وزير العدل المستشار عمر مروان بدء إجراءات تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتقديم أول طلب لشهر الملكية، وذلك بحضور محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.

وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذي قدم فعليا طلبا لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.