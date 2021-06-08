تقرير: ألمانيا تتجه نحو تسجيل رقم قياسي للطروحات العامة خلال النصف الأول

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن فرانكفورت تلاحق لندن كأكبر سوق لطرح الأوراق المالية في أوروبا، مع اتجاه الشركات من مختلف القطاعات نحو طرح أسهمها في بورصة فرانكفورت في ظل الطلب القوي من المستثمرين على الأسهم.



وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وصلت القيمة الإجمالية للطروحات العامة الأولية في ألمانيا منذ بداية العام الحالي إلى 2ر7 مليار يورو (2ر10 مليار دولار) وهو ما يقل بنحو 100 مليون يورو فقط عن أعلى مستوى سجلته السوق الألمانية على الإطلاق وكان في النصف الأول من 2018.



ومع وجود طروحات أولية مقررة خلال الشهر الحالي بأكثر من مليار يورو وهي لشركات تجارة الأزياء عبر الإنترنت أباوت يو وتجارة الدراجات عبر الإنترنت بايك 24 هولدنج وشركة مستلزمات صناعة الكمبيوتر شيري، فمن المتوقع أن يتجاوز الرقم الإجمالي للطروحات الأولية خلال العام الحالي، الرقم القياسي المسجل بسهولة.



وقال بيتر فريك، رئيس مببيعات أسواق المال في بورصة فرانكفورت، إن انخفاض التقلبات عن العام الماضي، والطلب القوي من المستثمرين الدوليين، ووجود المزيد من المستثمرين الأفراد النشطين، مع طروحات محتملة في إطار برنامج شركة دويتشه بورصة المشغلة لبورصة فرانكفورت والمعروف باسم "تمويل ما قبل الطرح العام الأولي" كلها عوامل ساهمت في تنشيط سوق الطروحات العامة في ألمانيا.



وقد ارتفع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 14% منذ بداية العام الحالي ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.