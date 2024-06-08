كشف البنك المركزي المصري، أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 113.688 تريليون جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من 2024 لنحو 1.017 مليون عملية.

وبلغ عدد العمليات خلال شهر يناير فقط 202.6 ألف عملية بقيمة 20.6 تريليون جنيه، فيما سجلت عدد المعاملات خلال فبراير الماضى نحو 203 آلاف عملية بقيمة 24.3 تريليون جنيه.

ووصلت المعاملات خلال مارس إلى 213.7 ألف عملية بقيمة 25.5 تريليون جنيه، ونحو 192.2 ألف عملية خلال أبريل الماضى بقيمة 21.667 تريليون جنيه، ونحو 206.209 ألف عملية بقيمة 21.557 تريليون جنيه خلال مايو فقط.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) فى تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتى تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أى دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.