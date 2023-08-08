حسمت قوى البيع جلسة التداول اليوم، لتغلق على انخفاض بعد جلسة متذبذبة ما بين الصعود والنزول، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 17749 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع للجلسة الثانية أمس الاثنين، محققا مكاسب أقل من 1% وهي 0.8%، مقابل 1.4% في جلسة الأحد، وأغلق عند أعلى المستويات في 7 أسابيع (17839 نقطة).

ووفق محللين، يستهدف المؤشر الرئيسي -حاليًا- مستوى المقاومة 18200 نقطة، وفي حالة كسرها بنجاح، سيتمهد الطريق إلى 18400 نقطة.

من ناحية أخرى، "يقف مستوى الدعم الأول عند 17380 نقطة، ويليه مستوى 17300 نقطة" وفق أحد المحللين.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "ننصح المتداول على المدى القصير بالاحتفاظ بمراكزه، ووضع مستويات حماية الأرباح عند أقل مستوى مسجل في الأسبوع الماضي تبعًا لحالة كل سهم على حدة".