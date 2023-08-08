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واصل الحوار الوطني عقد جلساته المتخصصة لصياغة التوصيات والمقترحات المقدمة من المشاركين في الجلسات العامة النقاشية، خلال الأسابيع الماضية، بشكلها النهائي تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء ومن ثم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني، انطلاق جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، بعنوان "التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي للمحور المجتمعي"، والثانية بعنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعي".

وعقد الحوار الوطني، أمس، جلستين بعنوان "الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي"، والثانية بعنوان "النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي".