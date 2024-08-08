هنري: حققنا هدفنا الأول وننتظر الذهبية

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أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي، تييري هنري، اليوم أن نهائي دورة باريس الأولمبية حيث سيواجه إسبانيا، يذكره بنهائي يورو 1984 الذي فاز فيه الفرنسيون على الإسبان.

وقال هنري في مؤتمر صحفي "يجلب لي هذا الملعب ذكريات كثيرة".

وصرح المدرب "بالنسبة لي هو فرانسيسولي ووياه وجينولا وبرنار لاما، لكنه أيضا عام 1984، مباراة أتذكره جيدا".

وأشار هنري إلى أنه يريد أن يلعب الجمهور دورا حاسما لهزيمة إسبانيا في النهائي من أجل الميدالية الذهبية.

ويريد المدرب تكرار الإنجاز الذي فعله الفرنسيون منذ 40 عاما حينما توجوا بالذهبية في لوس أنجليس.

وقال المدرب إنهم ضمنوا تحقيق أول هدف وهو الفوز بميدالية، لكنهم الآن يسعون إلى أن تكون ذهبية.

وصرح هنري "نعيش كأننا في فقاعة، لكن الآن ونحن في باريس ندرك الأجواء الاحتفالية. الوصول إلى النهائي بطولة".