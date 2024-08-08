أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، بأن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا.

وذكرت الصحيفة أن هناك تقديرات للأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج من إيران وحزب الله، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن "رد إيران قد يتمثل بهجوم بمئات الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أن "حزب الله قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا".

وأضافت الصحيفة أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله سيكون البادئ في الهجوم".

في وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنهم أبلغوا "واشنطن قلقنا من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية"، مضيفين: "أبلغنا واشنطن أن حزب الله سيدفع ثمنا غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه "ليس من الواضح إذا كان حزب الله وإيران ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر أن "حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار نظرا لقرب لبنان من إسرائيل وهو ما لا ينطبق على إيران"، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية تتحرك "بشكل أسرع من إيران في خططه ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة".