روسيا ترسل مساعدات إضافية لإغاثة منكوبي زلزال أفغانستان

أرسلت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين، دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان بعد الزلزال الذي ضرب شرق البلاد وأوقع آلاف الضحايا.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن طائرة المساعدات غادرت من مطار جوكوفسكي، محملة بأكثر من 20 طنًا من الخيام والبطاطين للسكان المتضررين من الزلزال المدمر، وتابعت أنه تم إرسال المساعدات بناءً على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليمات من الحكومة الروسية.

كانت أفغانستان قد تعرضت لزلزال الأسبوع الماضي بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ووفقًا لأحدث البيانات، تجاوز عدد قتلى الزلزال 2200 شخص، وإصابة حوالي 3600 أفغاني.

وكانت الحكومة الروسية قد أرسلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان يوم الجمعة الماضية.