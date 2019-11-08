إقبال محدود على المرحلة الأولى لانتخابات طلبة الجامعات

رفع النتائج إلكترونيًا على موقع المجلس الأعلى للجامعات.. والتزكية تحسم الانتخابات فى 8 كليات بالقاهرة و5 بحلوان و11 ببنها.. وتكتم بشأن إعلان النتائج النهائية للطعون فى عين شمس



عمر فارس وأميرة محمدين ونعمان سمير وأحمد سباق وحازم الخولى وماهر عبدالصبور ومحسن عشرى



شهدت الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعات التى انطلقت أمس بالقاهرة، والمحافظات، إقبالا محدودا، حيث تنافس على مقاعد الكليات أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، بينما حسمت التزكية عددا كبيرا من المقاعد مبكرا.



وشهدت لجان الاقتراع والتصويت، فى جامعات القاهرة الكبرى «القاهرة وعين شمس وحلوان»، إقبالا ضعيفا حتى الحادية عشرة صباحا، بدأ فى الارتفاع مع منتصف اليوم، عقب انتهاء الطلاب من المحاضرات الصباحية، بينما استمرت عمليات الفرز حتى الساعة الخامسة من مساء أمس، بحضور عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب وعضو قانونى من كلية الحقوق وممثلين عن الطلاب ومديرى رعايات الشباب على مستوى الكليات والمعاهد.



وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية طايع عبداللطيف، إن اللجنة العليا تابعت الانتخابات أول بأول عبر نظام «سيستم» موقع المجلس الأعلى للجامعات، حيث أدخل مدير رعاية شباب كل كلية النتائج وبيانات الانتخابات وعدد الأصوات على حساب الكلية، مضيفا أن وزارة التعليم العالى واللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية ستعلن النتائج على مستوى الجامعات والمعاهد العليا.



وأشار عبداللطيف، فى تصريح لـ«الشروق»، إلى تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمنى المعلن مسبقا، حيث ستجرى جولة الإعادة فى 11 نوفمبر بالكليات، لتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 12 نوفمبر، لتجرى فى اليوم التالى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، مؤكدا أن مارثون الانتخابات سينتهى بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة فى 14 نوفمبر.



وفى جامعة القاهرة، قال رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت، إن الطلاب تقدموا بـ224 طعنا ضد المرشيحن، قبلت إدارة رعاية الشباب 47 طلب منهم.



وأضاف الخشت لـ«الشروق»، أن التزكية حسمت مقاعد ثمانى كليات هم كليات التجارة والزراعة والطب البيطرى والحسابات والتربية النوعية ورياض الأطفال والطب البشرى والتمريض، بينما شهدت الـ12 كلية المتبقية انتخابات.



ومن جهته، أعلن رئيس جامعة حلوان، ماجد نجم، حسم التزكية للانتخابات فى 5 كليات هى الحقوق، التربية، الصيدلة، الاقتصاد المنزلى، الحاسبات والذكاء الاصطناعى.



وأشار نجم فى تصريحات صحفية، إلى أن 1100 مرشح، منهم 592 طالبا و508 طالبات، نافسوا على مقاعد الانتخابات فى 16 كلية عن طريق الاقتراع المباشر فى 107 لجان.



وحسمت التزكية انتخابات طلاب جامعة بنها فى 11 كلية، بينما شهدت 4 كليات انتخابات وهى كليات التربية النوعية والفنون التطبيقية والتجارة والآداب.



وأكد رئيس جامعة بنها، جمال السعيد، سير العملية الانتخابية فى الكليات الأربع بسهولة، لافتا إلى حل المشكلات التى واجهت الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم شباب الجامعة نموذجا فريدا فى الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.



وشهدت جامعة عين شمس، تكتما شديدا بشأن إعلان النتائج النهائية للطعون وأعداد الطلاب وفقا للكشوف النهائية عقب استبعاد عدد من الطلاب.



وأكد مصدر لـ«الشروق»، ان الجامعة استبعدت عددا كبيرا من الطلاب مما دفع زملاءهم إلى عدم استكمال ماراثون الانتخابات ورفضوا المشاركة والإدلاء بأصواتهم.



ومن ناحيته، أكد رئيس جامعة قناة السويس طارق رحمى، الالتزام بإغلاق صناديق الاقتراع فى الخامسة مساء وإجراء جولة الإعادة فى حال عدم تصويت ٥٠ % من الطلاب، مع الالتزام بجميع القواعد العامة للدعاية والإعلان دون استخدام أى رموز سياسية أو دينية أو حزبية.



وأعلن رئيس جامعة بنى سويف، منصور حسن، انطلاق المارثون الانتخابى فى 18 كلية، فيما حسم مرشحو 9 كليات المقاعد بالتزكية، حيث بلغ عدد من تقدموا بطعون انتخابية 160 طعنا تم قبول 29 منهم.