قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن رجال المقاومة يخرجون للاحتلال من فوق الأرض وتحتها، ويدمرون دباباته وآلياته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن ما أعلنه جيش الاحتلال عن مقتل 33 من عناصرها في المعارك البرية هو محض افتراء، مؤكدا أن العدد الحقيقي أضعاف ذلك.

وأشار إلى أن آخر هؤلاء القتلى كان ضابطا بروبتة كولونيل من وحدة شالداج المتخصصة في حرب الشوارع.

ولفت إلى أن معنويات المقاومين مرتفعة، وأنهم يتحكمون في الميدان ويسيطرون عليه، وواثقون من أدائهم ومن نصرهم على الاحتلال وتكبيده ثمن عدوانه على غزة.

ونوه بأن المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام، تُنزِل يوميا خسائر فادحة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي وذلك على مدار الساعة.