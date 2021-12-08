بانون: مواجهة الجزائر حساسة ورسالة لجماهير المغرب قبل ربع نهائي كأس العرب

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يرى بدر بانون، مدافع منتخب المغرب، أن مواجهة الجزائر ستكون حساسة للغاية وذلك بسبب أنها في مرحلة إقصائية بالدور الربع النهائي لكأس العرب.

وتأهل المنتخب الجزائري كوصيف للمجموعة الرابعة ليصطدم بنظيره المغربي متصدر المجموعة الثالثة.

وقال بدر بانون في تصريحات لصحيفة «المنتخب المغربية»: «مباراة الجزائر حساسة للغاية ولكنها مثل أي مباراة في النهاية هي مباراة كرة قدم».

وأضاف مدافع الأهلي: «ليس أمامنا خيار في مباراة الجزائر سوى الفوز من أجل تحقيق الفوز لنصف النهائي وسنستعد على أكمل وجه».

وأكمل بانون: «إن كنت تريد تحقيق اللقب يجب أن تمر بمراحل صعبة، الآن دخلنا في مراحل إقصائية ليس فيها من خيار سوى الإنتصار».

وأتم: «أتمنى أن يحضر جماهيرنا لمساندتنا مثلما حضروا لدعمنا في المباريات الأولى، لأن دعمهم يعطي حافزا كبيرا للاعبين».