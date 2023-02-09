استخدام تويتر متاح الآن في تركيا بعد أنباء عن تقييده

تمكن مستخدمو موقع "تويتر" في تركيا من استخدام الموقع مرة أخرى، بعد تقارير عن تقييد الوصول إليه داخل البلاد بعد الزلزالين المدمرين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتم إتاحة استخدام تويتر بدون اللجوء لخدمات الوصول عن بعد "في بي إن"، صباح اليوم الخميس.

وذكرت منظمة "نتبلوكس"، التي تراقب القيود على الإنترنت، نقلا عن العديد من مزودي الإنترنت في تركيا، أن الوصول إلى "تويتر" تم تقييده أمس الأربعاء، بعد يومين من وقوع زلزال كبير قتل الآلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وفي ذلك الوقت تمكن المستخدمون من الوصول إلى تويتر عبر اللجوء لخدمات الوصول عن طريق "في بي إن" فقط.

وفي بادئ الأمر لم يكن هناك تأكيد رسمي للقيود التي تم التحدث عنها.

واتهم سياسيون ومشاهير أتراك الحكومة التركية بتعمد تعطيل التواصل عبر تويتر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (تويتر) إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر، إن "الحكومة التركية أبلغت تويتر بأنه سيتم إعادة تمكين الوصول إليه قريبا".

وخلال الأيام القليلة الماضية، استخدم الأشخاص من تحت الأنقاض وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة.

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