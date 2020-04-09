رئيس لوفتهانزا: نخسر مليون يورو كل ساعة من احتياطي السيولة لدينا

(د ب أ)

تجري شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران مفاوضات بشأن الحصول على مساعدات حكومية لمواجهة الخسائر الناجمة عن تداعيات أزمة كورونا.

وفي كلمة مصورة إلى العاملين، قال الرئيس التنفيذي للشركة، كارستن شبور، اليوم الأربعاء:" إجمالا، نفقد لهذا السبب كل ساعة مليون يورو من احتياطي السيولة الخاص بنا، ليلا ونهارا وأسبوعا بعد أسبوع وربما شهرا بعد شهر".

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الرسالة المصورة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الركاب الذين تنقلهم الشركة يوميا انخفض من 350 ألف راكب في الأوقات العادية إلى أقل من 3000 راكب حاليا.

وأضاف شبور أن الجائحة تمثل بالنسبة لشركته " أكبر تحد في تاريخنا"، مشيرا إلى أن لوفتهانزا تجد نفسها " في حرب" من أجل بنيتها المستقبلية.

وصرح شبور بأنه يمكن للوفتهانزا مواجهة الأزمة باحتياطات مالية تزيد عن أربعة مليارات يورو، لكن الشركة لم تحقق سوى " جزء ضئيل من الإيرادات"، ولهذا السبب من المتوقع ألا تستطيع الشركة تجاوز الأزمة إلا بدعم حكومي.

وأعرب شبور عن تفاؤله حيال انتهاء المحادثات مع الحكومة بنتيجة إيجابية.