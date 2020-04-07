حاكم نيويورك: أعداد الوفيات تسجل رقما قياسيا جديدا

كشف حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الخميس، عن استقرار نسبي في حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي يتم إدخالها إلى المستشفيات وذلك بفضل التباعد الاجتماعي .

وقال كومو، إنه على الرغم من ذلك فإن أعداد الوفيات بلغت أعلى معدلاتها حيث سجلت الولاية 799 حالة وفاة أخرى، محطمة بذلك عدد الوفيات القياسي لليوم الثالث على التوالي ، والذي وصفه كومو بأنه أمر "صادم ومؤلم".

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 7000 في نيويورك وحدها ، التي تعد حاليا بؤرة تفشي الجائحة في الولايات المتحدة.

وقال كومو إن الحالات الجديدة التي تم إدخالها إلى المستشفيات اليوم كانت "أقل عدد وصلنا إليه منذ بدء هذا الكابوس"، مضيفاً أن نتائج جهود التباعد الاجتماعي "كانت أفضل من المتوقع".