وزير العدل اللبناني: إنزال أشد العقوبات بحق المتورطين بخطف وقتل منسق حزب القوات اللبنانية

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي هنري الخوري، اليوم الثلاثاء، إنزال أشد العقوبات بحق المتورطين بخطف وقتل منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان.

وأدان الوزير الخوري ، في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "الجريمة البشعة المنظمة التي بدأت بخطف المواطن باسكال سليمان ومن ثم أودت بحياته والتي آلمت الوطن برمته وليس فقط قضاء جبيل وكسروان".

وأشار إلى أنه "يتابع تفاصيل التحقيق ومجرياته مع النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختصة لتوقيف المتورطين لأي جهة انتموا وإنزال أشد العقوبات بهم صوناً للحق للعدالة وللشهادة".

وكان الجيش اللبناني أعلن ، مساء أمس الإثنين ، مقتل منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان الذي خطف أول أمس، علي يد عصابة من السوريين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل في جبل لبنان.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحلي بـ "الحكمة".