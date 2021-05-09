محي إسماعيل: عانيت من حقد الآخرين بعد نجاحي في فيلم الإخوة الأعداء

قال الفنان محي إسماعيل، إنه عانى من حقد الأخرين بعد نجاحه في فيلم «الإخوة الأعداء»، مشيرًا إلى عدم عمله بعد هذا الفيلم لمدة 4 سنوات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن أي فنان يرغب بإثبات نفسه لابد أن يكون له أعداءً، ذاكرًا أنه لا يهتم بأعدائه ولا يحاول معرفتهم، لأنه لا يريد أن يبدد طاقته في التعامل مع الحاقدين.

وتحدته الإعلامية بسمة وهبة في أن بقول جملة مكونة من 10 كلمات تبدأ بحرف «ش»، ليجيبها: «شوفت شاب شيك شايل شنطة شيك شبه شنطة شارلي شابلن».

وعن خجله عندما امتدحته وهبة بعد أن قال الجملة، ذكر أنه يخجل كثيرًا، كما أن الحياء من شيم الرجال، معربًا عن سعادته بحديث الإعلامي مفيد فوزي عنه أنه «العاقل الذي يدعي الجنون غاضب منه لأنه ابتلع زجاجة كاملة من أقراص جنون العظمة»،

وأوضح أن يعتبر نفسه زعيمًا، متابعًا: «كل كلمة تتقال على حد مش لازم تبقى صح، قد تكون دعابة، أو كلام ينقصه الصدق والدقة».