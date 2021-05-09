وزير الصحة الروسية: هناك اهتمام كبير بلقاح سبوتنيك لايت

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن هناك اهتماما كبيرا باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك لايت".



وقال موراشكو في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأحد: " لقد تم تسجيل هذا اللقاح للتو، ويوجد اهتمام كبير به من قبل دول العالم".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك لايت" جاهز للتسجيل.



وعن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، قال بوتين: "كل لقاحاتنا معروفة في الوقت الراهن، لقاح "سبوتنيك لايت" سيظهر اليوم، وأدويتنا مصنعة على أساس تكنولوجيا ومنصة تم استخدامها لعشرات السنين، وهي أيضا حديثة جدا، وهي في الوقت الراهن تعد الأكثر موثوقية وأمنا".



يُذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" لا يتطلب ظروف تخزين أو نقل خاصة، ويبلغ سعره 10 دولارات.



ويُشار إلى أن وزارة الصحة الروسية أصدرت تصريحا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كوفيد-19".



وذكر رئيس الصندوق الروسي الاستثمارات المباشرة كيريل ديميترييف أن اللقاح "سبوتنيك لايت" مخصصاً بشكل أساسي للأسواق الخارجية، في حين سيبقى اللقاح الرائد في روسيا هو "سبوتنيك V".