ماكرون: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يستغرق عدة عقود



ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج اليوم الإثنين أنه "من المرجح أن يستغرق الأمر عقودا" قبل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.



وقال ماكرون إن قواعد الانضمام الحالية الخاصة بالتكتل يمكن أن تتسبب في استمرار العملية عدة سنوات أو "في الحقيقة" عدة عقود، وذلك في كلمة تدعو إلى تغيير هيكل الاتحاد الأوروبي.



وكان ماكرون يخاطب مشرعي الاتحاد الأوروبي بشأن تطلعات كييف للحصول على العضوية في مراسم بمناسبة اختتام منتدى خاص بالمواطنين استمر لمدة عام بشأن مستقبل التكتل، يحمل اسم "مؤتمر مستقبل أوروبا".



ودعا ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "مجال جديد للتعاون السياسي" في الأمن والطاقة والنقل مع الدول غير الأعضاء، مستخدما محاولة انضمام أوكرانيا كمثال، في مقترح لتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في التكتل.



ودعم ماكرون أيضا عقد مؤتمر لمناقشة التغييرات المحتملة للمعاهدات التي تحكم الاتحاد الأوروبي.