قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من منصة مصر الرقمية تسهيل حياة المواطن، وإحداث نقلة نوعية في تقديم الحكومة خدماتها للمواطنين.



وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المنصة تضم 60 خدمة حكومية الآن، قائلًا إن هناك 3 طرق للاستفادة من الخدمات التي تقدمها «مصر الرقمية».



وأشار إلى أن الطريقة الأولى تعامل المواطن بشكل مباشر مع المنصة إذا كان يتقن التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، مضيفًا أن الثانية متعلقة بالتوجه إلى مكاتب البريد، والثالثة الاتصال بالرقم الساخن 15999.



وذكر وزير الاتصالات أن عدد المسجلين على المنصة تجاوز 2.2 مليون مواطن بعد إطلاق المنصة بشكل تجريبي، متابعًا أن الخدمات التي لا تستقبل رسومًا كانت الأكثر رواجًا.



ولفت إلى زيادة الإقبال على الخدمات التي تستلزم سداد الرسوم كاستخراج التراخيص والتوثيق ورفع الدعوى عن بعد؛ لأن المنصة بدأت تحوز على ثقة المواطن، قائلًا إن الوزارة مستمرة في إجراء اختبارات ومراقبة المنظومة لضمان استمراريتها قبل الإطلاق بشكل رسمي.