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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي تراجع بواقع 8ر2 % في 2022، مقارنة بالعام السابق عليه.

وتنتج هذه الانبعاثات عند احتراق النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والفحم ، من أجل استخدامات الطاقة.

وأضاف يوروستات "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الطاقة يساهم بشكل كبير في الاحترار العالمي ويشكل نحو 75 % من كل انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن استخدامات البشر في الاتحاد الأوروبي".

ويؤثر مزيج الطاقة ومعايير الإسكان والاتجاهات الاقتصادية والأنشطة الصناعية في دولة ما على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استخدام الطاقة.

وقالت وكالة يوروستات إن ألمانيا شكلت ربع إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالاتحاد الأوروبي من احتراق الوقود الأحفوري من استخدام الطاقة في 2022.

ويلي ألمانيا على قائمة أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتكتل كل من إيطاليا وبولندا بنسبة 4ر12 % لكل منهما، ثم فرنسا بنسبة 7ر10%، بحسب البيانات.

وكانت هولندا ولوكسمبورج وبلجيكا أكثر ثلاث دول تخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون من استخدام الطاقة، بنسب سالب 8ر12% وسالب 12% وسالب 7ر9% على التوالي فى عام 2022.

وتراجعت الانبعاثات في ألمانيا بواقع 1ر3%.

وكانت بلغاريا والبرتغال ومالطا الدول ذات أعلى زيادة مسجلة بنسب 12 % و9ر9% و1ر4 % على التوالي.

وتراجعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر الاتحاد الأوروبي بواقع 13 نقطة مئوية تماشيا مع جهود كبح الطلب على الغاز بعدما خفضت روسيا بشكل كبير صادرات الغاز للتكتل العام الماضي.