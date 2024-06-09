المنتخب الأوليمبي يتدرب على مجموعتين استعدادا لمواجهة كوت ديفوار وديا

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قسم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة ميكالى المدير الفني اللاعبين على مجموعتين فى إطار استعدادات المنتخب للتجربة الودية الثانية أمام نظيره كوت ديفوار المقرر لها الثلاثاء المقبل الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة فى إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وفاز المنتخب الأوليمبي على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف أحرزه مصطفي ميسي فى المباراة الودية الأولى التى جمعتهما امس باستاد القاهرة .

وادى عشرة لاعبين تدريبات استشفائية تحت إشراف د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي مع احمد عبد الحكيم المدلك ، بينما تدرب باقي اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ميكالى .