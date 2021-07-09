وزيرة الصحة: تجهيز سيارتين بـ31 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لتونس

زايد: إعداد برامج وقائية مشتركة وحملات ضد شلل الأطفال بالتعاون مع السودان



زايد: إتاحة قوافل رمد بجنوب السودان خلال 3 أيام



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس السيسي وجه بمساندة دولة تونس طبيًا بعد إلعانها انهيار القطاع الطبي بها في مواجهة كورونا، ذاكرة أنه تم إرسال سيارتين بمستلزمات يصل حجمها إلى 31 طنًا من الأدوية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنها أجرت زيارة إلى السودان وجنوب السودان برفقة وفد مكون من 4 طائرات مجهزة بوسائل الرعاية المركزة ومستلزمات علاج أعراض فيروس كورونا وأدوية تخدير وعلاح فيروس سي.



وأشارت إلى اتفاقها مع وزير الصحة السوداني على إعداد برامج وقائية مشتركة وحملات ضد شلل الأطفال، فضلًا عن تيسير قوافل طبية بداية من الشهر المقبل، وإتاحة منح دراسة لطلاب دولة السودان الراغبين في الحصول على الزمالةا لمصرية، إضافة إلى الاتفاق حول استقبال مصر الدفعة الثانية من مصابي الثورة السودانية.



ولفتت إلى زيارتها إلى دولة جنوب السودان والاحتفال بمرور 10 سنوات على استقلالها، مضيفة أنها زارت المستشفى التعليمي والمركز الطبي المصري في العاصمة جوبا.



وذكرت أن القوافل الطبية مستمرة شهريًا في المستشفى التعليمي بجوبا والتي تضم كل التخصصات، بما فيها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى الاتفاق على تطوير مركز الغسيل الكلوي والتوسع فيه، إضافة إلى إنشاء مدرستين تمريض ومركز طبي آخر.



وأوضحت أنه سيتم إتاحة قوافل لعلاج الرمد بجنوب السودان خلال 3 أيام، مشيرة إلى محبة دولة جنوب السودان لمصر وثقتهم في الخدمة الطبية التي تقدمها مصر، لهذا تم الاتفاق على إرسال بعثات لتدريب الكوادر الطبية لمدة شهر أو شهرين.



وأكدت أنه تم الاتفاق على خطة سنوية لتطوير القطاع الطبي بجنوب السودان، وتوفير احتياجاتهم لبناء وتزويد المجال باحتياجاته بشكل دائم، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متكررة لجوبا.



وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، المركز الطبي المصري في «جوبا» عاصمة دولة جنوب السودان، وذلك برفقة وزيرة صحة جنوب السودان، والسفير المصري لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.