 السيطرة على 3 حرائق نشبت في أماكن متفرقة بالجيزة - بوابة الشروق
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السيطرة على 3 حرائق نشبت في أماكن متفرقة بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 12:38 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 12:38 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 3 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 3 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالهرم، وشقة سكنية بشارع الشعب في العمرانية، ومنزل بمنطقة أطفيح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الثلاثة، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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