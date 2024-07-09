 رئيس وزراء إيرلندا: استهداف مستشفى للأطفال في أوكرانيا عمل بغيض - بوابة الشروق
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رئيس وزراء إيرلندا: استهداف مستشفى للأطفال في أوكرانيا عمل بغيض

دبلن (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 2:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 2:47 م

وصف رئيس وزراء إيرلندا سيمون هاريس الهجوم الصاروخي الروسي على مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية "بأنه"عمل بغيض".

وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، قد قال إن 38 شخصا قتلوا وأصيب نحو 200 آخرين في الهجمات التي ضربت مدن في أنحاء البلاد أمس الأثنين.

ونقلت وكالة " ايه بي ميديا" البريطانية عن هاريس القول وهو في طريقه إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن الهجوم يعد " جريمة حرب واضحة".

وأضاف: "ما شهدنا حدوثه في أوكرانيا أمس من خلال الاستهداف العمدي والمروع لمستشفى أطفال يعد جريمة حرب واضحة".


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