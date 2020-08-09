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قال مسؤولو الصحة في نيوزيلندا اليوم الأحد، إن مئة يوم مرت دون أن تشهد البلاد أي حالة انتقال محلي معروفة لمرض كوفيد-19.

وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد إن هذا الإنجاز يستحق الاحتفال، لكنه حث النيوزيلنديين على عدم التهاون.

وتابع في بيان: "لقد رأينا في دول أخرى مدى سرعة عودة الفيروس إلى الظهور والانتشار في أماكن كانت تحت السيطرة من قبل، ونحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل أسرع للقضاء على أي حالات مستقبلية في نيوزيلندا".

وأضاف "كل شخص في الفريق المؤلف من خمسة ملايين نسمة له دور يلعبه في هذا".

ويوجد في نيوزيلندا حاليا 23 حالة نشطة بكوفيد-19، تم اكتشاف جميعها على الحدود وهي داخل مرافق العزل.

وتم تسجيل أول حالة معروفة قادمة من الخارج إلى نيوزيلندا في 26 شباط/فبراير، وكان اكتشاف آخر حالة انتقال محلي في أول أيار/مايو الماضي.

وأغلقت البلاد حدودها أمام الجميع باستثناء السكان والمواطنين في 19 أذار/مارس الماضي.

وبدأ الإغلاق في جميع أنحاء البلاد في 25 أذار/مارس، حيث تم إغلاق جميع مقار الأعمال تقريبا، وأغلقت المدارس، وطُلب من السكان البقاء في منازلهم.

وبدأت البلاد في رفع القيود ببطء بعد خمسة أسابيع. لكن الحدود لاتزال مغلقة حتى الآن.

يشار إلى أن نيوزيلندا لديها ما مجموعه 1569 حالة مؤكدة ومحتملة بكوفيد-19 بالإضافة إلى 22 حالة وفاة.