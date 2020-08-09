كشف محافظ بيروت، مروان عبود، بأنه قال للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن «كنتم لديكم مآخذ سياسية معينة تتعلق بالفساد على الطبقة السياسية في لبنان، فيمكنكم أن تتعاملوا مباشرة مع المواطنين، من خلال تقديم برامج يستفيدون منها مباشرة دون المرور لآليات العمل الرسمية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه أوضح لـ«أبو الغيط» أنه يمكن لأي دولة أن تتعهد بتقديم مشروع معين تنفذه بذاتها في لبنان من خلال شركات أو جمعيات مرتبطة بشكل مباشر بها، وبترخيص فقط من الحكومة اللبنانية، متابعًا أنه قرأ في عيون أمين الدول العربية قبولًا بهذه الفكرة، بحسب تعبيره.

وذكر أنه لا تزال أعمال البحث عن المفقودين مستمرة بمشاركة فرق من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن ثمانية من عناصر قوات إطفاء مدينة بيروت لايزالون تحت الأنقاض.

ولفت محافظ بيروت إلى أن قوة الانفجار التدميرية لعبت دورًا كبيرًا في اختفاء معالم وبقايا الأشلاء.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.