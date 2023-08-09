التجارة والصناعة: 30% زيادة في الصادرات لتركيا خلال النصف الأول

أعلن يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، عن نجاح جهود الدولة مؤخرا في فتح العديد من الأسواق التصديرية بالخارج على غرار بعض الدول المحيطة بروسيا مثل كازاخستان وبيلا روسيا وكردستان، والبرازيل والأرجنتين وتشيلي بقارة أمريكا اللاتينية، لا سيما بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وأشار خلال مداخلة لبرنامج «مساءDMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال العام الماضي (2022) إلى 35.2 مليار دولار، وذلك قياسا بـ 30 مليارا خلال العام (2021).

ونوه إلى استهداف رفع حجم التبادل مع تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 15 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة منذ أيام إلى أنقرة، لافتا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي إلى 10 مليارات دولار متضمنة المنتجات البترولية.

وأوضح أن زيارة وزير التجارة والصناعة إلى أنقرة لبحث تعزيز النمو التجاري؛ تأتي في إطار عودة مناخ العلاقات السياسية إلى الدفء مرة أخرى، كاشفا عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.7 مليار دولار قياسا بـ 1.3 خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم؛ بزيادة حوالي 30 %.

وأعلن عن استعداد الوزارة لإنشاء أكاديمية التصدير بالتعاون مع جمعية المصدرين؛ لتدريب مصدرين جدد، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تدريب 350 مصدرا جديدا بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة.

وشدد على ضرورة زيادة عدد المصدرين المصريين إلى الخارج خلال الفترة المقبلة في سبيل تحقيق مستهدف الدولة 100 مليار دولار، قائلا: «لدينا الآن 5 آلاف مصدر؛ بزيادة 200 سنويا، وهذا رقم ضعيف للغاية مقارنة بالدول المشابهة للوضع المصري تزيد عن 100 ألف، لا بد أن نصل إلى 50 ألف مصدر من أجل تحقيق المستهدف».