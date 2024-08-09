وفاة طالبة ثانوية عامة بالغربية متأثرة بإصابتها بحروق داخل مستشفى كفر الزيات

شهد قسم الحروق بمستشفى كفر الزيات العام اليوم وفاة "ع.م" 17 سنة، طالبة ثانوية عامة، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة بعد رحلة علاج استمرت لمدة 10 أيام على الأكثر. تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد باستقبال مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات العام فتاة في العقد الثاني من العمر، مصابة بحروق بنسبة 90٪ وحالتها سيئة ولا يمكن استجوابها.

وأوصى مدير الأمن بانتقال قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت قيادة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه في واقعة وفاة الفتاة "ع.ر.ع.ا"، طالبة بالصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم.

وأفاد شهود عيان من جيران الفتاة أن إصابتها جاءت نتيجة اشتعال حريق مفاجئ بمنزل أسرتها، مما تسبب في إصابتها التي أدت إلى وفاتها قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.