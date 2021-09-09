وزير خارجية الكويت: التطورات الأخيرة في أفغانستان تستلزم تضافر الجهود العربية لمواجهة تداعياتها

قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، إن جائحة فيروس كورونا أكدت أهمية التعاون والتنسيق بشكل أكبر بين الدول العربية فيما يتعلق بالمنظومة الصحية، للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، المتعلقة بالقطاعات الصحية والتعليمية والتكامل الغذائي.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال مجلس الجامعة العربية الـ156 على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس، برئاسة دولة الكويت، أن النظام العربي يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي، ما يستلزم ضرورة التنسيق وانتهاج الحوار والنقاش البناء للتوصل إلى حلول أزمات المنطقة، والتفكير في مستقبل العمل العربي المشترك، وتقديم الدعم الحقيقي للجامعة العربية وتزويدها بالأدوات اللازمة للقيام بدورها المؤثر والفعال.

وذكر أن التطورات الأخيرة في أفغانستان وتداعياتها على المنطقة تستلزم تضافر الجهود العربية لمواجهة هذا التحدي، مؤكدا ضرورة استمرار نهج العمل الذي بدأه العرب بالحوار على مستوى وزراء الخارجية لتبادل وجهات النظر في إطار الصراحة والشفافية بعيدا عن الأساليب التقليدية.

وأشاد بجهود قطر في عقد الاجتماع الوزاري التشاوري الأول في يونيو الماضي، داعيا إلى حضور الاجتماع التشاوري الثاني في الفترة المقبلة.