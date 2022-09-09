تأجيل مباريات الجولة السابعة من البريميرليج

قررت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباريات الجولة السابعة من البطولة، وذلك حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في بيان رسمي من رابطة الدوري الإنجليزي الجمعة: "في اجتماع صباح اليوم، أشادت أندية الدوري الإنجليزي بجلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف: "لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها في الأمة، وكدليل على الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "نود أن نشيد نحن وأنديتنا بالخدمات التي قدمتها صاحبة الجلالة لبلدنا".

وتابع: "بصفتها ملكتنا الأطول في الحكم، فقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثًا لا يصدق بعد حياة من التفاني.. هذا وقت حزين للغاية ليس فقط للأمة، ولكن أيضًا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أعجبوا بها، ونحن نشترك معًا مع كل أولئك في الحداد على رحيلها".

وأتم: "سيتم تقديم المزيد من التحديثات المتعلقة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الحداد في الوقت المناسب".