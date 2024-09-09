إعلام عبري: إصابة مبنى في نهاريا بعد تسلل وسقوط مسيرة انقضاضية من لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين، بإصابة مبنى في نهاريا بعد تسلل وسقوط مسيرة انقضاضية من لبنان.

ونقل موقع «بانيت» عن الإعلام العبري قوله إن قوات الشرطة هرعت إلى مكان المبنى، لافتة إلى أنه «لم يبلغ عن وقوع إصابات».

وأشار الإعلام العبري إلى أن خبراء المتفجرات يعملون على عزل مكان الحادث والبحث عن شظايا، داعين المواطنين إلى تجنب القدوم إلى المنطقة والإبلاغ عن وجود شظايا صاروخية.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان، إن «قوات الشرطة في لواء الساحل وخبراء المتفجرات يعملون حاليًا على معالجة مواقع سقوط صاروخ في نهاريا، ويبحثون عن بقايا وشظايا أخرى من أجل إزالة الخطر عن المواطنين».

وتابع: «نهيب بالمواطنين الالتزام بالمكوث في المناطق المحمية والملاجئ، وعدم التوجه إلى مكان سقوط الصواريخ، وعدم الاقتراب أو لمس أي بقايا أو شظايا قد تحتوي على مواد متفجرة. والإبلاغ الفوري عن أية بقايا أو شظايا مشتبه بها».