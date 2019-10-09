صندوق «تحيا مصر» يطلق حملة لتيسير زواج اليتيمات نهاية الشهر الجاري

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق (تحيا مصر) "إنه سيتم إطلاق حملة جديدة لتيسير زواج اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية نهاية الشهر الجاري، وستصل في مرحلتها الأولى إلى 500 عروس، سيتم توفير تجهيزات الزواج لهن مجانا".

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الاستثمار لاجتماع اللجنة التنفيذية للصندوق، اليوم /الأربعاء/، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق في مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور محمد أمين إبراهيم أمين الصندوق، والمهندس محمد الأمين عضو اللجنة التنفيذية، وتامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور محمد الوحش المستشار الطبي للصندوق.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا لدور الصندوق كمعاون لأجهزة الدولة في مختلف المجالات التنموية، فضلا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا.

ومن جهته، استعرض القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية (نور حياة)، والتي ينفذها الصندوق بتكلفة مالية قدرها مليار جنيه؛ للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الإبتدائية بالمدارس الحكومية.

وقال "إن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي على أكثر من 900 ألف تلميذ خلال العام الدراسي (2019- 2020)، فضلا عن إجراء 20 ألف عملية لعلاج المياه البيضاء.. مشيرا إلى أن الصندوق يستعد لتوزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، وذلك طبقا لخطة تم إعدادها لحصر المناطق التي تعاني عجزا في حضانات الأطفال بحسب إحصائيات وزارة الصحة ومركز معلومات مجلس الوزراء".

وأشار إلى مشروع فرش وتأثيث الوحدات السكنية بالأحياء الجديدة، المزمع انتقال سكان المناطق المهددة للحياة إليها، والتي يصل عددها لنحو 9050 وحدة سكنية بحي الأسمرات والمحروسة، بمشاركة من الصندوق قدرها 150 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع إعمار القرى الأكثر احتياجا، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق "إنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 1250 منزلًا متهدما في 43 قرية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ البروتوكول الثالث الموقع بين الصندوق وجمعية الأورمان لتطوير ورفع كفاءة 2885 منزلا في 100 قرية فقيرة، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال مبادرة (دكان الفرحة)، والتي تستهدف توزيع أكثر من 250 ألف قطعة ملابس جديدة على الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع 63 ألف قطعة ملابس حتى الآن، استفاد منها أكثر من 25 ألفا من طلاب الجامعة ممن أعدت لهم دراسات حالة، بالإضافة إلى عدد من الأيتام والأسر الأكثر احتياجا.

ومن المقرر أن يتم استئناف نشاط المبادرة في الجامعات تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وإقامة معارض بها لتوزيع أكثر من 200 ألف قطعة ملابس جديدة على مستحقيها، على أن تكون البداية من جامعة الإسكندرية، والتي من المقرر أن تشهد إقامة معرض للمبادرة يوم /الثلاثاء/ المقبل.