كوريا الجنوبية تحذر رعاياها من السفر إلى إسرائيل

أصدرت كوريا الجنوبية يوم الأحد تحذيرا لرعاياها من السفر إلى إسرائيل وحثت الموجودين بها إلى المغادرة عبر دولة أخرى، وسط مخاوف أمنية في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته حركة حماس، وفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وجاء في التحذير، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن كوريا الجنوبية تحث رعاياها على إلغاء أو تأجيل رحلاتهم إلى إسرائيل ومغادرة البلاد إذا كانوا هناك بالفعل، ما لم يكن للأمر أهمية عاجلة، وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالكوريين الجنوبيين في إسرائيل.

وأضافت أن هناك حوالي 570 كوريا جنوبيا يقيمون في إسرائيل، بالإضافة إلى 360 شخصا يسافرون إلى البلاد.

ودعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين إلى ضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين وناقش التدابير خلال اجتماع مع المسؤولين المعنيين في وقت سابق يوم الأحد، حسبما قالت الوزارة.

وشنت حركة حماس،التي تسيطر على قطاع غزة ، هجمات صاروخية على مناطق وسط وجنوب إسرائيل خلال عطلة يهودية رئيسية يوم السبت، ونفذت إسرائيل غارات جوية انتقامية ضدها، مما أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص من كلا الجانبين.