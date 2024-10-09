قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن السفارة المصرية في بيروت تتواصل بشكل مستمر مع الجالية المصرية في لبنان؛ لإجلاء الراغبين في العودة إلى مصر.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC" مصر" مساء الثلاثاء، أن مصر قامت بنقل 286 مواطنا من لبنان منذ يومين.

ودعا المواطنين المصريين الراغبين في مغادرة لبنان إلى التواصل مع السفارة في بيروت لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى صعيد التنسيق المصري مع الصومال، أكد أن محددات الموقف المصري إزاء الصومال واضحة بدعم جهود الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مع التأكيد على احترام وحدة وأراضي الصومال ورفض التدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها.

وأوضح أن التوصل في 14 أغسطس الماضي إلى بروتوكول تعاون عسكري بين مصر والصومال؛ جاء بناء على طلب من الرئيس الصومالي لتقديم الدعم العسكري لبلاده في ضوء الاضطرابات الجسيمة التي تمر بها الصومال.

وشدد أن "الاتفاق يجري ضمن إطار ثنائي لا يستهدف أي طرف آخر"، مضيفا أنه يهدف إلى دعم الصومال في حربها ضد الإرهاب، لا سيما وأن دعم الصومال لا يخدم فقط الأمن القومي المصري أو الصومال وإنما المنطقة بأسرها.