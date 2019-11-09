 هبوط جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار - بوابة الشروق
السبت 9 نوفمبر 2019 11:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

هبوط جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

(د ب أ)
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 11:33 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 11:33 م

سجلت العملات الرقمية المشفرة هبوطا جماعيا أمام الدولارالأمريكى خلال التعاملات التى جرت على منصة بيتستامب للتعامل بالعملات الرقمية المشفرة.

وتراجعت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بنسبة 3ر1%منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى ثمانية آلاف و752 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب) ومقرها لوكسمبورج، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وانخفضت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 1ر1% إلى 183 دولار.

كما هبطت عملة الريبل الرقمية المشفرة بنسبة 5ر0% إلى 28 سنت.

وسجلت أيضا عملة لايتكوين تراجعا بنسبة 1ر0% إلى 61 دولار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك