جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذف خبرا عن تعليق الحرب البرية على غزة

حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرًا نشره عبر موقعه الإلكتروني، أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، كتب الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني أنه «تم تعليق العمليات البرية في غزة».

إلا أنه وبعد وقت قليل حذف الخبر وعدله، قائلًا إن «العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة».

وأفادت مراسلة RT بأن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، الذي تم تحديثه لاحقا.

وقال جيش الاحتلال في البيان المحدث إنه تمت السيطرة على موقع عسكري تابع لحركة «حماس» في جباليا، بشمال قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش بأنه «على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، استكملت قوات تابعة للواء الناحال عملية السيطرة على الموقع 17، وهو معقل عسكري تابع لحماس غربي جباليا في شمال القطاع».

وذكر أنه «خلال عملية السيطرة على الموقع خاض المقاتلون معركة وجها لوجه ضد عناصر حماس والجهاد الإسلامي الذين تواجدوا في الموقع سواء فوق الأرض وفي مسار تحت أرضي في المنطقة».

وزعم «السيطرة على الموقع وضبط العديد من الوسائل القتالية والكشف عن أنفاق لحماس، منها فتحة وُجدت على مقربة من روضة أطفال والتي تؤدي إلى مسار تحت أرضي واسع النطاق».