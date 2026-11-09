وزير الصحة الأسبق: التعليم الطبي في مصر شهد طفرة كبيرة منذ 2014

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، الأحد، يؤكد رؤيته القائمة منذ أول عام لتوليه الرئاسة، بالاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى التصريحات الرئاسية اليوم، بشأن الجهود التي بذلتها الدولة في قطاعي التعليم والصحة خلال عامي 2014 و2015 والتي تظهر آثارها لاحقًا، مستشهدًا بتفوق مصر فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي.

وأضاف أن قطاع التعليم الطبي شهد طفرة منذ عام 2014، متحولًا من النظام التقليدي إلى التكاملي، مشيرًا إلى تغيير آلية دراسة المواد بكلية الطب بما يتيح للطالب الاحتكاك بالحالات المرضية منذ العام الأول للدراسة، تماشيًا مع السياسيات العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر بدأت بتطوير قطاع التعليم الطبي منذ عامي 2015 و2016، تماشيًا مع توجه الاتحاد الفديرالي الدولي للتعليم الطبي الذي أقر بضرورة تحديثه، وأن تطبيق النظام التكاملي المعترف به دوليا في مصر بدأ منذ 2019.

واستكمل أن خريجي كليات الطب المصرية المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة اعتماد التعليم المصرية، يُصبح معتمدًا لأي جامعة دولية، ما أدى إلى إقبال الوافدين على دراسة الطب بالجامعات المصرية.

وتطرق إلى التصريحات الرئاسية اليوم، حول حرص الدولة على إبرام اتفاقيات توأمة ومذكرات تفاهم بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الخارج.

وذكر العدوي، أن الاعتراف المناهج المشتركة، وإجراء تقييم دوري لمستويات التعليم والقياس والتقويم، ومشاركة الخبراء في الامتحانات الدورية نتيجة لهذه الاتفاقيات يُسهم في نقل وتبادل الخبرات بين الأساتذة والطلاب ونظرائهم في الخارج.

وفي سياق متصل، نوه العدوي إلى أن «المهمة والهدف الأكبر» من الطفرة التي شهدها قطاعي الصحة والتعليم، هي انعكاسها على المواطنين وشعورهم بها، قائلًا: «كل ده انعكاساته على المواطن وبناء الإنسان والرفاهية التي يشعر بها في قطاعات الصحة والتعليم، هو المهمة الكبيرة والهدف الأكبر الذي ننتظر أن يشعر به المواطن».

وعلق على تصريح الرئيس السيسي بأن «حلمنا يبقى عندنا 10 آلاف دكتور مجدي يعقوب في يوم من الأيام»، قائلًا: «الرئيس دائما يتحدث بما يجول في خاطرنا وخاطر الفئة المهتمة بهذا الملف الجودة منهاج حياة، وجودة التعليم والرعاية الصحية لا بديل عنهم».

وعن التوجيه الرئاسي بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة الطلاب النابغين والمتفوقين الذين سيلتحقون بجامعة كيان، لفت العدوي إلى أن الدول المتقدمة تسعى لوجود منح دراسية للمتفوقين ولرعاية النابغين بهدف إظهار علماء مثل الدكتور مجدي يعقوب وغيره.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ولفيف من الوزراء و قادة القوات المسلحة و العلماء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة شهدت التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، حيث قام بالتوقيع اللواء طبيب أشرف محي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، والدكتور كيران رايان مدير الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.