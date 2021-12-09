سوريا تشارك في اجتماع مجلس وزراء أوابك السنوي

أعلنت سوريا مشاركتها في الاجتماع الـ107 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي بدأ أعماله اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، أن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة ممثلاً عن سوريا شارك في الاجتماع مع وزراء الطاقة والبترول في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ويناقش المشاركون مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة لتفعيل وتطوير نشاط أوابك وتطورات التعاون بين الشركات العربية المنبثقة عنها.

كما يبحث الاجتماع الدراسات الفنية والاقتصادية المنفذة والمتخصصة بصناعة النفط والغاز والطاقة ومتابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إضافة إلى موضوع مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر.

وكان الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت قال في بيان أمس نشر على موقع المنظمة، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز سيترأس الاجتماع، حيث تترأس بلاده دورة عام 2021.