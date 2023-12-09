هنأ الإعلامي عمرو أديب، اللاعب المصري محمد صلاح، بعدما سجل هدفه رقم 200 في جميع المسابقات مع فريقه ليفربول، ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إن «صلاح» حقّق أرقامًا لم يحققها شاب مصري أو عربي أو حتى لاعب داخل ليفربول.

وأشار إلى أن «صلاح» يقدم مستوى أعلى وأفضل كل عام، مضيفًا: «التزام غير طبيعي وجدية مذهلة، وشخص محترم ومحبوب، ونموذج مثالي للمواطن المصري العربي المسلم، حاجة تشرفك في الدنيا وتخليك ديما سعيد».

ورأى بأن «صلاح» شخصية لن تتكرر ولن يستطيع أحد الاقتراب منها، واصفًا إياه بـ«اللاعب المعجزة وغير الطبيعي».

وذكر أن «صلاح درس لأي شاب يريد الوصول»، معقبًا: «الوصول بالجدية ثم العمل والعمل والعمل، اصحى كل يوم واتدرب واشتغل، الحظ لا يأتي بطريق النوم، طول ما أنت نايم لن تنجح ولن تكون شيئًا».

واختتم حديثه بالدعاء للاعب المصري: «ربنا يبارك له ويحفظه ويحقق المزيد من الأرقام القياسية والعديد من البطولات مع ناديه ليفربول».

وسجل اللاعب العالمي المصري محمد صلاح، هدفه رقم 200 في جميع المسابقات مع فريقه ليفربول، ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مسيرته مع الريدز بعدما سجل هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس بالدقيقة 75 من عمر المباراة.